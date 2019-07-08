بعد الطلاق.. إيمي سالم تتألق في جلسة تصوير تنحت قوامها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية إيمي سالم لجلسة تصوير جديدة وشاركت جمهورها في بعض صورها عبر حسابها الشخصي عبر موقع «أنستجرام».

إيمي سالم ظهرت في الصور وهي ترتدي فستان أزرق قصير يكشف عن ساقيها، بينما حدد الفستان من الأعلى مفاتنها بصورة واضحة جدا.

الفنانة المصرية اختارت لها تسريحة شعر تقليدية، ووضعت ماكياج ناعم، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل فيها من خلال التعليقات.

Advertisements

وكانت إيمي سالم أعلنت في شهر يونيو الماضي انفصالها للمرة الثالثة عن زوجها غسان المولى، وقالت، في حوارها لمجلة “لها”: “كل ما يمكنني قوله إنني انفصلت رسمياً عن غسان المولى، وهذه الحقيقة قد يجهلها الكثيرون، لأنني لا أحب التحدّث عن حياتي الخاصة».

يُذكر أن غسان تزوج من إيمي سالم عام 2008 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق منها بثلاثة أطفال وهم «يوسف والتوأم سالم وساري»، وقد سبق ووقعت خلافات بين الزوجين وصلت للمحكمة، حيث أخذت إيمي حكماً بالخلع من المولى، إلا أنها عادت له بعد أشهر قليلة.

ولكن دبت الخلافات بينهما للمرة الثانية، وفاجأ الثنائي الجميع بإعلان خبر طلاقهما في يناير 2017، ثم كانت عودتهما للمرة الثانية.