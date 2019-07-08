مي كساب تتعرض لأزمة صحية في الشهر الخامس من الحمل.. وشخص يبكي بسببها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مي كساب، عن تعرضها لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك».

مي كساب، قالت: «الحمد لله رب العالمين حتى يبلغ الحمد منتهاه الإنسان بجد ولا حاجة من غير صحته يا رب إديني الصحة بس عشان ولادي خمس أيام وحشين قوي، الحمد لله إنهم عدو على خير».

وأضافت: «محمد كساب ربنا يخليك ليا حنين نفس حنية ماما الله يرحمها يا حبييي قعد يعيط عشاني كأنه أمي ربنا ما يحرمنيش منك أبدا».

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وعلى الرغم من عدم كشف مي كساب، عن سبب الأزمة التي تعرضت لها إلا أن تدوينتها حصدت على العديد من تعليقات متابعيها الذين تمنوا لها السلامة كما حرص عدد من النجوم على التعليق عليها ومنهم ياسمين عبدالعزيز، ومي سليم، وإسعاد يونس، وسماح أنور.

وكانت مي أعلنت مؤخرًا حملها في الشهر الخامس بطفل ثالث من زوجها الفنان محمد صلاح الشهير بأوكا، إذ أن لديها طفلتين هما داليدا وفريدة.

يذكر أن مي كساب، كانت قد قدمت مع المطرب المغربي فريد غنام، أغنية لهما في المغرب، على مسرح مهرجان موازين، ضمن الفقرة التي قدمها كل من أوكا وأورتيجا في الحفل الخاص بهما.