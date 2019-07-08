هايدي كلوم وناعومي كامبل في عرض فالينتينو.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت كل من العارضة العالمية هايدي كلوم، والنجمة ناعومي كامبل، خلال عرض ازياء دار فالينتينو ضمن اسبوع الموضة في باريس.

وكان المصمم الإيطالي بيرباولو بيتشولي، قد استوحى ازياءً تميزت بالالوان الجريئة من الأصفر إلى الزهري، الأزرق الفاتح والبنفسجي الذي ارتدته عارضة الأزياء الشهيرة جي جي حديد التي خطفت الأنظار باطلالتها في العرض.

أيضاً لفت خبراء الموضة التصميمات التي مزجت بين أثواب مستوحاة من الكيمونو الياباني وزينت بتطريز وفيونكات ضخمة.

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والجدير بالذكر أن مفاجأة العرض كانت هي ظهور عارضة الأزياء المخضرمة لورين هاتون البالغة من العمر 75 عامًا التي سرقت الأنظار بتألقها في ثوب أخضر وحذاء أصفر فاقع.

وكانت العارضة والممثلة الألمانية الشهيرة هايدي كلوم، قد تعرضت لموقف محرج جدا على المسرح، حيث وقعت ضحية الكعب العالي خلال تقديمها لعرض راقص في برنامج المواهب الأمريكي.

النجمة العالمية الشهيرة ارتدت فستان أحمر مثير، وكانت ترقص وتغني على المسرح برفقة أحد المتسابقين حين غادرت كرسيها بين لجنة الحكم للحظات لتقديم أغنية “Santa Baby” ووقعت على الخشبة.

ومن الملاحظ أن النجمة العالمية لم تستسلم وقامت من مكانها بطريقة جميلة وأكملت الأغنية بصوت رائق وأداء صحيح يدفعان للشك بأن سقوطها كان مخططاً له.