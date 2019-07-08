بفستان أبيض يكشف عن ساقيها سلمى أبو ضيف تثير الجدل بصورة في روما

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، وهي بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية، وذلك خلال تواجدها في روما.

وارتدت سلمى أبو ضيف فستان باللون الأبيض، وعليه أزرار باللون الذهبي، وقامت بربط قميص كاروهات حول حضرها، وقد كشف الفستان عن ساقيها.

وتركت سلمي أبو ضيف شعرها منسدلا على كتفيها لتبرز من إطلالتها، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث إنها اختارت الظهور بملامحها الشرقية وعلى طبيعتها.

ولم تتكلف سلمي في ارتداء الإكسسورات، إلا انها اختارت أن ترتدي سلسلة ذهبية حول عنقها، وشنطة رياضية باللون الأسود، وإليكم الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

سلمى أبو ضيف توافق على الانضمام لمسلسل "بني يوسف"

سلمى أبو ضيف تعلن أن شخصيتها في "حلاوة الدنيا" أشبعتها فنيا