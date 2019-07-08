روما - لايف ستايل
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، وهي بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية، وذلك خلال تواجدها في روما.
وارتدت سلمى أبو ضيف فستان باللون الأبيض، وعليه أزرار باللون الذهبي، وقامت بربط قميص كاروهات حول حضرها، وقد كشف الفستان عن ساقيها.
وتركت سلمي أبو ضيف شعرها منسدلا على كتفيها لتبرز من إطلالتها، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث إنها اختارت الظهور بملامحها الشرقية وعلى طبيعتها.
ولم تتكلف سلمي في ارتداء الإكسسورات، إلا انها اختارت أن ترتدي سلسلة ذهبية حول عنقها، وشنطة رياضية باللون الأسود، وإليكم الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام.
قد يهمك أيضا:
سلمى أبو ضيف توافق على الانضمام لمسلسل "بني يوسف"
سلمى أبو ضيف تعلن أن شخصيتها في "حلاوة الدنيا" أشبعتها فنيا
كانت هذه تفاصيل خبر بفستان أبيض يكشف عن ساقيها سلمى أبو ضيف تثير الجدل بصورة في روما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.