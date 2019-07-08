بـ فسفوري الفراشة بوسي شلبي بإطلالة صادمة في حفل زفاف نجل ماجد المصري

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور الجديدة لديها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، من خلال حضورها حفل زفاف نجل الفنان ماجد المصري الذي أقيم مساء أمس في الساحل الشمالي.

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة صادمة لجمهورها ومتابعيها، وعلق البعض عليها قائلين:" إطلالة غير موفقة".

ارتدت بوسي شلبي فستانا باللون الفسفوري قصير فوق الركبة ويكشف عن كتفيها، ويأخذ تصميم من منطقة الصدر بقطعة من القماش تشبه شكل الفراشة، وهو ما علق عليه الجمهور ومتابعيها بإنها إطلالة سيئة.

أما من الناحية الجمالية تألقت بمكياج صاخب واعتمدت على الألوان الغامقة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

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