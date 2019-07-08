هجوم على كاظم الساهر بعد إعلانه إحياء حفلين في قطر

يحيي المطرب العراقى كاظم الساهر حفلين غنائيين في الدوحة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات 16 و17 أغسطس المقبل.
وتعرض المطرب العراقى لهجوم شديد من متابعيه وجمهوره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى بعد إعلانه عن إقامة حفلين بدولة قطر، فالبعض قال له «مافى غيرك بيروح يغنى في قطر» وآخرون قالوا له «ماتوقعناها منك يا قيصر».
وكانت آخر أعمال المطرب العراقى أغنية سينجل تحمل عنوان «حدثينى» من كلمات محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبى.
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