"سبع البرمبة" يحقق إيرادات 28 مليونا و127 ألف جنيه خلال شهر

حقق فيلم سبع البرمبة للنجم رامز جلال إيرادات 28 مليون و127 ألف جنيهًا بعد عرضه بالسينمات بشهر واحد ليحتل المركز الثالث بعد كازابلانكا والممر.

ويجسد "رامز" في أحداث العمل دور شاب مستهتر ينتحل شخصية ضابط شرطة ليصل إلى حبيبته، ويجعلها تقع في غرامه، وعندما يطلب الزواج من والدها يرفض بشدة بسبب استهتاره، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

فيلم «سبع البرمبة» من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين الشباب



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