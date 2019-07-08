أنغام تحيي ثاني حفلاتها في السعودية الأربعاء

الرياض - لايف ستايل
تحيي الفنانة أنغام حفل غنائى ضخم على مسرح القرية التراثية بمراوة بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء المقبل، حيث تعد هذه الحفلة الثانية لأنغام بالمملكة خلال هذا العام.
ويشارك في نفس الحفل الفنان الكبيرمحمد عبده ، حيث من المحتمل أن يغنى الثنائى سويًا على المسرح مثلما فعلوا من قبل في الحفلات التي أحيوها مؤخرًا.
يذكر أن أنغام طرحت منذ أيام أغنية "11 راجل في الملعب" لدعم المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية وحققت من خلالها ردود فعل إيجابية.
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