مهرجان قرطاج يضيف حفلا للمطربة لطيفة بعد إلغاء حفلاتها في تونس

قررت إدارة مهرجان قرطاج الغنائي، إضافة حفل للفنانة التونسية لطيفة يوم 17 يوليو الجارى، وذلك بعد غياب عن الوقوف على مسرح قرطاج لأكثر من 9 سنوات.

وكانت النجمة التونسية أعلنت إن هناك حملة تحاك ضدها في بلدها تونس، وذلك بعد إلغاء أكثر من حفل كان من المقرر أن تحييه هناك، وكتبت وقتها عبر حسابها بموقع «تويتر» : جمهوري الغالي في بلادي تونس نحبكم برشا، وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لى أولا ودعم كل جمهوري في الوطن العربى، ولكن للأسف هناك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها".

وأعلنت لطيفة منذ أيام عن تواصل محمد زين العابدين، وزير الثقافة التونسي معها للوصول إلى حلول بشأن إلغاء حفلاتها، كما كشفت عن تلقيها اتصالات من بعض المسؤولين عن إدارة المهرجانات لحل الأزمة.

وقالت لطيفة: "ستكون هناك أخبار مفرحة بشأن حفلاتها في تونس"، معربة عن امتنانها وشكرها لكل من تعاطف معها واهتم بهذا الأمر.

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