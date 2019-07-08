شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية وائل كفورى "استشبهت فيكى" تقترب من 3 مليون ونصف مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "استشبهت فيكى"، للنجم اللبنانى وائل كفورى ما يقارب من 3 ونصف مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب"، منذ 19 يونيو حيث نالت إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

من ناحية أخرى شارك مؤخراً وائل ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية انطلقت من أربع سنوات، حيث قدم أقوى السهرات الغنائية التي شاركه فيها الجمهور بالغناء والرقص.