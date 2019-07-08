أغنية وائل كفورى "استشبهت فيكى" تقترب من 3 مليون ونصف مشاهدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "استشبهت فيكى"، للنجم اللبنانى وائل كفورى ما يقارب من 3 ونصف مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب"، منذ 19 يونيو حيث نالت إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.
من ناحية أخرى شارك مؤخراً وائل ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية انطلقت من أربع سنوات، حيث قدم أقوى السهرات الغنائية التي شاركه فيها الجمهور بالغناء والرقص.
"استشبهت فيكى" أغنية تتناسب مع الأجواء الصيفية المليئة بالإيقاع والرقص، ويحكى فيها عن حنينه إلى حبيبته القديمة، والتعبير عن حبّ ما زال موجودا فى النفس والروح، متسائلا ما إذا الطرف الآخر يبادله الإحساس والمشاعر، لاسيما حين يتلاقى بفتاة يظنها شريكته السابقة بفعل اشتياقه الكبير لها والتفكير دومًا بها، فيقول لها "استشبهت فيكى".
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