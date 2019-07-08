شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض تنضم إلى فريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنضمت الفنانة عايدة رياض إلى فريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه" حيث تجسد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل المقرر تصوير أولى مشاهده يوم الثلاثاء المقبل داخل مدينة الإنتاج الاعلامى والذى يجمع بين عدد كبير من أبطال المسلسل وهو من إنتاج سينرجى، وتأليف نها سعيد وأيمن سليم وإخراج مرقص عادل.

وينتمى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، حيث تعاقدت شركة سينرجى رسميًا مع الفنان إياد نصار لبطولة المسلسل، كما تعاقدت مع كل مى سليم وإنجى المقدم وداليا مصطفى وادوارد وفريدة سيف النصر وأمانى كمال وعمر الشناوى.

ويعقد حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى جلسات عمل مع الأبطال والمخرج مرقص عادل ومؤلفين العمل أيمن سليم ونها سعيد ، للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل قبل انطلاق التصوير، كذلك وضع الخطوط الرئيسية للأبطال المشاركين فى العمل، حيث تعتمد القصة على بطل وأكثر من إمرأة فى الحدوتة الدرامية، فضلاً عن التعديلات الأخيرة على السيناريو.

Advertisements

"حواديت الشانزليزيه" يعد ثانى إنتاجات شركة سينرجى للمسلسلات ذات الحلقات الطويلة، حيث من المقرر أن تعرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى" خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته دياب، وميرنا نور الدين، وحسنى شتا، وأخرون، إخراج احمد صالح، وتأليف أحمد أبو زيد، وينتمى لنوعة مسلسلات الـ 60 حلقة .