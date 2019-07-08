شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى "آخر نفس".. حازم إيهاب يبحث عن الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض الفنان الشاب حازم إيهاب نفسه على الساحة الفنية كموهبة واعدة، بعد نجاحه فى مسلسل "لآخر نفس" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث جسد ضمن الأحداث شخصية الشاب "سعيد"، والتى تلقى عليه ردود فعل واسعة، ومؤكدا، أنه يبحث خلال الفترة المقبلة عن أدوار تقدمه بشكل أفضل، بعد نجاح المسلسل الذى فاق كل التوقعات.

وعرف الجمهور حازم إيهاب من خلال مسلسل "كأنه إمبارح"، بعد تقديمه شخصية "رامز" التى حققت نجاحا كبيرا، خصوصا المشاهد التى جمعته فى المسلسل بـشخصية "سارة" أسماء جلال، وأجادها الفنان بأداء مميز، حيث كان الجمهور يتابع تطورات الشخصية حلقة بحلقة ويتفاعل معها، وكذلك شخصية جمال منصور فى مسلسل "أهو ده اللى صار"، و"شريف" فى الفيلم السينمائى الشهير "شيخ جاكسون"، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى".