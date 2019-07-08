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نجوى كرم تحيى حفلا غنائيا فى قبرص 13 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية نجوى كرم، حفلا غنائيا فى أحد الفنادق الكبرى فى قبرص، وذلك يوم السبت الموافق 13 يوليو من الشهر الجارى، وتقدم خلاله باقة من أشهرر أغنياتها المتميزة بحضور عدد من الجاليات العربية.

 

 

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرا كليب جديد يحمل اسم "ملعون أبو العشق"، والذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، الأغنية من كلمات عامرلاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.

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طرحت أيضا النجمة اللبنانية نوال الزغبى، أغنية "لما بتحسبا" الخاصة بتتر المسلسل اللبنانى بروفا، من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية أبطال المسلسل أحمد فهمى وماجى بوغصن.

 

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