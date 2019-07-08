شكرا لقرائتكم خبر عن لو من محبى "مولان".. ديزنى تطرح أول تيزر للنسخة الحية من فيلم Mulan والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزني تيزر فيلم "Mulan" الجديد فى نسخة حية، وذلك استثمارا لنجاح النسخة الأنيميشن التى حققت رواجا كبيرا.

الفيلم هو "live-action" وتدور أحداثه حول فتاة شابة صينية تتحول لمحاربة، وذلك من أجل إنقاذ والدها، ويقوم نيكى كارو بإخراج الفيلم.

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يذكر أن الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها، وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي و يشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.