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شكرا لقرائتكم خبر عن لو من محبى "مولان".. ديزنى تطرح أول تيزر للنسخة الحية من فيلم Mulan والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزني تيزر فيلم "Mulan" الجديد فى نسخة حية، وذلك استثمارا لنجاح النسخة الأنيميشن التى حققت رواجا كبيرا.
الفيلم هو "live-action" وتدور أحداثه حول فتاة شابة صينية تتحول لمحاربة، وذلك من أجل إنقاذ والدها، ويقوم نيكى كارو بإخراج الفيلم.
يذكر أن الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها، وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي و يشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.
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