ماريا كارى "علمت على الكل" فى تحدى the Bottle Cap.. شوف واحكم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت النجمة العالمية ماريا كاري بالمشاركة فى تحدى the Bottle Cap، وهو التحدى الذى بموجبه يقوم الشخص بفتح غطاء الزجاجة من خلال ركل الغطاء، إلا أن النجمة العالمية ماريا كارى "علمت على الكل"، حيث قام بفتح غطاء الزجاجة من خلال صوتها القوي الذي من خلالها فتحت الغطاء.

كعادة مشاهير العالم الذين يشاركون فى العديد من التحديات والتي تنتشر كالنار في الهشيم بين المشاهير ونجوم السينما، ومن أوائل من قام بهذا التحدى هو جايسون ستاثام وذلك تلبية طلب جون ماير الذي سبق وقام به.

من جانب آخر ينتظر ستاثام عرض فيلمه الجديد Hobs & Show، وهو من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.