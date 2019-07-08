شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يزور سمير الإسكندرانى بالمستشفى والأطباء يحددون موعد خروجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار المطرب محمد الحلو الفنان سمير الإسكندرانى بمقر المستشفى التى أجرى بها عملية جراحية اليوم الأحد، وذلك للاطمئان على حالته الصحية، وأكد سمير الإسكندرانى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن صحته بخير، وأنه أشرف على العملية الجراحية كبار الأطباء فى مصر، وتمت العملية بنجاح والحمد لله.

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ومن جانبها أوضحت نجوى ابنة الفنان سمير الإسكندرانى أن الحالة الصحية لوالدها مستقرة، وأنه غدا الإثنين سيقرر الأطباء موعد خروجه من المستشفى.

الفنان سمير الإسكندرانى من مواليد حى الغورية فى القاهرة عام 1938، ساعد المخابرات العامة المصرية فى الإيقاع بشبكة كبيرة من الجواسيس داخل مصر وإيهام العدو الإسرائيلى بالعمل لحسابه من عام 1958م لأكثر من عام ونصف العام، واستطاع الإيقاع بواحد من أخطر ضباط المخابرات الإسرائيلية والقبض عليه داخل مصر وهو "مويس جود سوارد".