ليالي الصيفية| محمود العسيلي يثير الجدل.. وسارة سلامة على مركب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:​

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات المختلفة، داخل وخارج مصر، بعد انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

سارة الشامي

شاركت الفنانة سارة الشامي جمهورها عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في عدد من الدول، فبعد تركيا، وصلت إلى اليونان.

نرمين الفقي

وتوجهت الفنانة نرمين الفقي إلى الساحل الشمالي، لقضاء العطلة الصيفية، وحرصت على مشاركة صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام"، وظهرت برفقة الفنانة ريهام حجاج.

محمود رمضان

وحرص محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله، على مشاركة جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، صور له من إجازته الصيفية التي يقضيها في باريس، ونشر صورة له من أمام قوس النصر في العاصمة الفرنسية.

أحمد كامل

نشر الفنان والمطرب الشاب أحمد كامل صورة جديدة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازته الصيفية في مراسي.

داليدا خليل

نشرت الفنانة داليدا خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورًا جديدة من إجازتها الصيفية التي تقضيها وسط الطبيعة في لبنان.

سلمى أبو ضيف

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ونشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورًا لها من إجازتها الصفية التي تقضيها في العاصمة الإيطالية.

محمود العسيلي

شارك المطرب محمود العسيلي متابعيه، بصورة جديدة له على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما نشر صورة تجمعه بفتاة في إيطاليا، وعلق عليها عبر "انستجرام" بـ"قلب"، وتساءل جمهوره إذا كان تزوج للمرة الثالثة بعد أشهر من إنفصاله عن زوجته الثانية، أم إنها مجرد صديقة له.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهرت خلالها على متن مركب سياحي داخل البحر، أثناء إجازتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

ميريهان حسين

أما الفنانة ميريهان حسين، شاركت متابعيها صورة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية فستان، وعلقت عليها: "في الصيف أشعر بالكسل وجنون الصيف".

أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازته الصيفية في الساحل الشمالي، وظهر "السعدني"، على البحر مرتديًا قبعة وعلق قائلًا: "كابتن مصر".

محمد لطفي

ونشر الفنان محمد لطفي، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" صورة تجمعه بزوجته على أحد الشواطئ.

محمد محمود عبدالعزيز

ونشر المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" صورة سيلفي من أمام قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس.