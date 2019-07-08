عادل حقي عن محمد رمضان: ويل سميث العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الموزع الموسيقي عادل حقي، إنه متحمس لمحمد رمضان كثيرًا لأنه يراه يؤدي الأغنيات بشكل جيد، ولديه قاعدة جماهيرة كبيرة لأنه شخص ناجح.

وتابع حقي، خلال لقاء مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يعرض عبر قناة cbc، أنه يرى أن محمد رمضان هو ويل سميث العرب.

وأَضاف، أنه لا يحب مجاملة أي شخص، لكن محمد رمضان يحقق نجاحات كثيرة ويقدم أغنيات بطريقة تصوير مختلفة، مبديًا إعجابه بآخر أغنياته.

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وقدم عادل حقي، نصيحة لمحمد رمضان، بتغيير طريقة الأغنيات التي يقدمها، فأغلبها يتحدث عن نفسه وعن شهرته وجمهوره، موضحًا أن عليه أن يقدم أغنيات مختلفة خاصة أنها تصل إلى كافة فئات المجتمع.

يذكر أن الموزع عادل حقي، تعاون مع محمد رمضان في كليب أغنية "نمبر وان"، وهو من إخراج حسام الحسيني، وكلمات شيندي وكنكا، ألحان شيندي، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر: عادل حقي.