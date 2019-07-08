أمير كرارة في سيارة فارهة وسلميى أبوضيف رفقة كلابها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يرصد لكم أبرز 10 لقطات للنجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

مايا دياب

نشرت المطربة مايا دياب صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة أعلى خشبة المسرح القومي، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، من بروفات مسرحيته الجديدة "المتفائل".

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأسود.

عمرو وهبة

نشر الفنان عمرو وهبة صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة الفنانة دينا سمير غانم، ضمن كواليس تصوير أحد الأعمال التي جمعتهما.

نادين نسيب نجيم

Advertisements

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة ومميزة على طريقة "سيلفي".

صابر الرباعي

نشر المطرب صابر الرباعي صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة، نالت إعجاب الجمهور.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من كواليس تصوير أحد أعمالها.

أمير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها يقود سيارة فارهة.

مكسيم خليل

نشر الفنان مكسيم خليل صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها إلى جوار إحدى الشخصيات الكرتونية المرسومة على حائط بأحد الشوارع.

سلمى أبوضيف

نشرت الفنانة سلمى أبوضيف صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة كلابها، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.​