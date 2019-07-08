​أسرتها فنية بامتياز و"الهمجي" بدايتها الحقيقية.. محطات في حياة الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل الفنانة المعتزلة، لمياء الجداوي، اليوم بعيد ميلادها الثاني والخمسين. ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز المعلومات عنها:

- وُلدت في 7 يوليو 1967، واسمها الحقيقي سحر الجداوي رمضان.

- وُلدت لأب مصري وأم سورية كانا يعملان في فرقة رضا للفنون الشعبية، وظهرت والدتها في فيلم "غرام في الكرنك" بدور الفتاة السورية.

- عملت في فرقة رضا كراقصة.

- عملت كذلك في العديد من اﻹعلانات التليفزيونية، كان من أشهرها إعلان لصالح شركة "بسكو مصر"، لكنها لم تستمر في اﻹعلانات كثيرًا.

- قررت خوض تجربة التمثيل وبدأت بمسرحية "الهمجي" للفنان محمد صبحي عام 1985.

- عملت في مجموعة من أبرز المسلسلات التليفزيونية، منها: (أنا وأنت وبابا في المشمش، اليقين، رأفت الهجان 2، رأفت الهجان 3).

- لم تقدم للسينما سوى بضعة أعمال، منها أفلام (جري الوحوش، كريستال، جبر الخواطر)، وأشهر أدوارها دور الفتاة الأجنبية التي تزوجها نور الشريف في "جري الوحوش".

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- اعتزلت الفن في أواخر حقبة التسعينيات، وارتدت الحجاب، وتفرغت تمامًا لحياتها العائلية.

- تزوجت من الفنان أشرف سيف نجل الفنان وحيد سيف والفنانة ألفت سكر.

- أنجبت ثلاثة أبناء هم "عمر وفرح ونور".

- شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "رأفت الهجان" وهي في المرحلة الثانوية.

- قابلت زوجها الفنان أشرف سيف للمرة الأولى خلال عملهما معًا في مسرحية "أصحاب المعالي".

- ظهرت للمرة الأولى إعلاميًا منذ اعتزالها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" في عام 2015.

- قالت خلال حوارها في "صاحبة السعادة" إن اسم الفنانة رجاء الجداوي ساعدها في الانتشار وظن الناس أنها ابنتها، نافية ذلك.