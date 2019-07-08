محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تحتفل الفنانة المعتزلة، لمياء الجداوي، اليوم بعيد ميلادها الثاني والخمسين. ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز المعلومات عنها:
- وُلدت في 7 يوليو 1967، واسمها الحقيقي سحر الجداوي رمضان.
- وُلدت لأب مصري وأم سورية كانا يعملان في فرقة رضا للفنون الشعبية، وظهرت والدتها في فيلم "غرام في الكرنك" بدور الفتاة السورية.
- عملت في فرقة رضا كراقصة.
- عملت كذلك في العديد من اﻹعلانات التليفزيونية، كان من أشهرها إعلان لصالح شركة "بسكو مصر"، لكنها لم تستمر في اﻹعلانات كثيرًا.
- قررت خوض تجربة التمثيل وبدأت بمسرحية "الهمجي" للفنان محمد صبحي عام 1985.
- عملت في مجموعة من أبرز المسلسلات التليفزيونية، منها: (أنا وأنت وبابا في المشمش، اليقين، رأفت الهجان 2، رأفت الهجان 3).
- لم تقدم للسينما سوى بضعة أعمال، منها أفلام (جري الوحوش، كريستال، جبر الخواطر)، وأشهر أدوارها دور الفتاة الأجنبية التي تزوجها نور الشريف في "جري الوحوش".
- اعتزلت الفن في أواخر حقبة التسعينيات، وارتدت الحجاب، وتفرغت تمامًا لحياتها العائلية.
- تزوجت من الفنان أشرف سيف نجل الفنان وحيد سيف والفنانة ألفت سكر.
- أنجبت ثلاثة أبناء هم "عمر وفرح ونور".
- شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "رأفت الهجان" وهي في المرحلة الثانوية.
- قابلت زوجها الفنان أشرف سيف للمرة الأولى خلال عملهما معًا في مسرحية "أصحاب المعالي".
- ظهرت للمرة الأولى إعلاميًا منذ اعتزالها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" في عام 2015.
- قالت خلال حوارها في "صاحبة السعادة" إن اسم الفنانة رجاء الجداوي ساعدها في الانتشار وظن الناس أنها ابنتها، نافية ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر أسرتها فنية بامتياز و"الهمجي" بدايتها الحقيقية.. محطات في حياة الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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