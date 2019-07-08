وفاة نجم ديزني كاميرون بويس عن 20 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 01:38 صباحاً - تلقى معجبو ومتابعو عالم ديزني خبراً حزيناً اليوم بوفاة نجم ديزني الشاب كاميرون بويس Cameron Boyce عن عمر يناهز الـ 20 عاماً .

وتوفي النجم الشاب أثناء نومه وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الغربية علماً أنه كان يتعالج من مرضٍ مزمن، لم يكشف بعد عن تفاصيله.

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وولد كاميرون بويس في 28 مايو (أيار) عام 1999، وشارك في كثير من الأفلام والمسلسلات، أبرزها: «جرو آب تو» من بطولة الممثل الأميركي الشهير آدم ساندلر، والسلسلة التلفزيونية «سبايدر مان».

وظهر بويس لأول مرة في فيلم رعب بعنوان «مرايا» وكان في التاسعة من عمره؛ لكنه اشتهر بأدواره في «أحفاد ديزني» والبرنامج التلفزيوني «جيسي»، مؤدياً شخصية «لوكا روس».

ومن أبرز أعماله التلفزيونية عبر ديزني " Austin & Ally " و " Ultimate Spider-Man " و " Liv and Maddie " و " Descendants " و " Code Black " و " Descendants " و " Steps " ، و غيرهم .



وعلّق متحدث باسم قناة «ديزني» بأن بويس كان صاحب «أداء موهوب للغاية»، مضيفاً: «منذ صغره، حلم بويس بمشاركة مواهبه الفنية غير العادية مع العالم. فعندما كان شاباً، كانت لديه رغبة قوية في إحداث تغيير في حياة الناس، من خلال عمله الإنساني. لقد كان ممثلاً موهوباً بشكل لا يصدق».



وكانت آخر ما نشره بويس عبر صفحته على انستقرام صورة له بالأبيض والأسود.