بالصور: فنان يتقمص شخصية طلال مداح ويتجول في شوارع جدة التاريخية

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تقمص الفنان محمد الزهراني شخصية الفنان الراحل طلال مداح حيث ارتدى ملابس مشابهة لما كان يلبس “مداح” وتجول في مدينة جدة التاريخية حاملاً بإحدى يديه آلة العود.
وجاء ظهور الزهراني في شوارع جدة التاريخية على هذا النحو، خلال تصويره لعمل تلفزيوني قصير ينتظر أن يعرض على قنوات السعودية.
ونشر الزهراني صوره وهو يتجول في شوارع جدة مع تغريدة قال فيها: ” كنت قد تحدثت عن تحقيق حلمي.. واليوم أقول أنني جسدت شخصيه صوت الارض “طلال في موسم جده”، مضيفاً: “طموحى عمل درامي عنه رحمه الله يحكى حياته فهل نجد الدعم”.
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