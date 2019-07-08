شاهد: مزين شعر لبناني يقوم بحركات غريبة لـ حليمة بولند و يثير ضجة

أثار فيديو نشرته الإعلامية الكويتية حليمة بولند، على حسابها على تطبيق “سناب سات”، جمعها والمزين اللبناني الشهير جو رعد ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر المزين اللبناني في الفيديو وهو يرحب بها بطريقة طريفة مقبلاً القبعة التي تضعها على رأسها فيما بدأت تضحك بصوت عال وقاما بالرقص معاً.

وأرفقت الإعلامية الفيديو بتعليق قائلة: “مع الغالي جو رعد فديته دمه عسل”. ويشار إلى أنها أثارت الجدل مؤخراً بعد ظهورها متنكرة في المطار في الكويت قبل توجهها إلى العاصمة اللبنانية بيروت.