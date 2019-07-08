بالفيديو: أميرة محمد تستعرض فخامة فيلتها في ماليزيا

استعرضت الفنانة أميرة محمد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فيلتها الفخمة في مدينة لنكاوي في ماليزيا.
وأظهر الفيديو فخامة شقتها وتصميمها الهندسي الراقي والمميز من الداخل والخارج، كما استعرضت إطلالتها البحرية والمناظر الطبيعية الخلابة، واكتفت بالتعليق عليها: ” شو رأيكم بفيلتي ”.
وتباينت التعليقات من قِبل متابعيها ، فمنهم من أبدى إعجابه بالفيلا ومنهم من انتقد استعراضها للرفاهية التي تعيشها واتهموها بالبذخ.
يذكر أن مسلسل “ غصون في الوحل ” ، آخر أعمال الفنانة أميرة محمد، وهو من بطولة: هدى حسين، عبد الله الطراورة، ريم أرحمة، فوز الشطي، عبد الله السيف، علي الحسيني، من تأليف منى النوفلي، إخراج محمد دحام الشمري.
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