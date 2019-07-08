بالفيديو: أميرة محمد تستعرض فخامة فيلتها في ماليزيا

استعرضت الفنانة أميرة محمد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فيلتها الفخمة في مدينة لنكاوي في ماليزيا.

وأظهر الفيديو فخامة شقتها وتصميمها الهندسي الراقي والمميز من الداخل والخارج، كما استعرضت إطلالتها البحرية والمناظر الطبيعية الخلابة، واكتفت بالتعليق عليها: ” شو رأيكم بفيلتي ”.

وتباينت التعليقات من قِبل متابعيها ، فمنهم من أبدى إعجابه بالفيلا ومنهم من انتقد استعراضها للرفاهية التي تعيشها واتهموها بالبذخ.

يذكر أن مسلسل “ غصون في الوحل ” ، آخر أعمال الفنانة أميرة محمد، وهو من بطولة: هدى حسين، عبد الله الطراورة، ريم أرحمة، فوز الشطي، عبد الله السيف، علي الحسيني، من تأليف منى النوفلي، إخراج محمد دحام الشمري.