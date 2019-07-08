بالفيديو: الفنانة دانة آل سالم بطلة مسلسل العاصوف تشعل الجدل برقصة على العمود

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو لبطلة مسلسل ”العاصوف”، البحرينية دانة آل سالم، وهي تمارس رياضة الرقص على العمود.

وتباينت التعليقات على الفيديو بين مهاجم لها ووصف حركاتها بأوصاف غير لائقة وبين مؤيد لها باعتبار ذلك نوعًا من أنواع الرياضة.

وقال معلق يدعى المالكي: ”شاهدت هذه الرقصة في بار أعوذ بالله“، ووافقه معلق آخر بحساب وهمي على ذلك قائلا: ”إن رقصة العمود هي مخصصة للديسكو وبنات الليل بالبارات“.

في المقابل أشاد البعض بلياقة الفنانة البحرينية دانة آل سالم، وقال أحد المعلقين: ”جسمها مليان ومع ذلك رياضية وعندها لياقة“، ودافعت معلقة أخرى عنها قائلة: ”منذ متى صار هذا الرقص يدخل البارات هذا فن الباليه والرقص بالحبال“.

ودانة هي فنانة بحرينية شابة، ذاع صيتها بمشاركتها في مسلسل ”العاصوف“، وخطفت الأنظار بأدائها المميز، وأدت دور حبيبة بطل المسلسل الفنان ناصر القصبي بدور ”البندري“.