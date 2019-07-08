زيارة محمد الحلو لسمير الأسكندرانى

زار المطرب محمد الحلو الفنان سمير الإسكندرانى بمقر المستشفى التى أجرى بها عملية جراحية اليوم الأحد، وذلك للاطمئان على حالته الصحية. حالته الصحية. وأكد الحلو أنه قد أشرف على العملية الجراحية كبار الأطباء فى

ومن جانبها أوضحت نجوى ابنة الفنان سمير الإسكندرانى أن الحالة الصحية لوالدها مستقرة وقريباً سيقرر الأطباء موعد خروجه من المستشفى. مصر وتمت العملية بنجاح والحمد لله.ومن جانبها أوضحت نجوى ابنة الفنان سمير الإسكندرانى أن الحالة الصحية لوالدها مستقرة وقريباً سيقرر الأطباء موعد خروجه من المستشفى.

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