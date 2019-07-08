شاهد..تحضيرات إدوارد للعمل الجديد

نشر الفنان إدوارد صورة تجمعه بالنجمة مى سليم و النجمة إنجى المقدم أثناء تحضيرهم للعمل الجديد حواديت الشانزلزية و ذلك عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" و علق عليها قائلاَ: قريبا حواديت الشانزليزيه حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" و علق عليها قائلاَ: قريبا حواديت الشانزليزيه و يذكر ان تخر ما قدمه النجم إدوارد هو مسلسل ولد الغلابة الذى تم طرحة فى الموسف الرمضانى السابق و كان من تأليف أيمن سلامة و إخراج محمد سامى

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