نشرت الفنانة ياسمين على الافيش الدعائى لحفل غنائها فى جامعة مصر و علقت عليه قائلة حفلة يوم 26- 7 على مسرح جامعة مصر على مسرح جامعة مصر قولتولي اعملي حفلة ف الاجازة ادينا عملنا حفلة ف الاجازة ..عداااااكم واحد واحد..وعرفاكم ..اللي مش هابيجي ..مش هاسمع كلامكم تاني وهاعمل حفلة براحتي انا بقى ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. قفيش حفلة ياسمين على لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.