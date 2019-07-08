شاهد.. سامح حسين يطرح البوستر الدعائي الرسمي لمسرحيته المقبلة

طرح الفنان سامح حسين البوستر الدعائي لمسرحيته المقبلة بعنوان "المتفائل"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر بدأ عرضها يوم الأثنين الموافق 15 يوليو الجاري على المسرح القومي. يوم الأثنين الموافق 15 يوليو الجاري على المسرح القومي. يذكر أن مسرحية "المتفائل"، بطولة كل من سامح Advertisements حسين، سامي مغاوري، سهر الصايغ، أشرف عبدالغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، و من إخراج إسلام إمام، كما تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي حول الاجتهاد في العمل والاهتمام بالتعليم.

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