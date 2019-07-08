شاهد.. سامح حسين يطرح البوستر الدعائي الرسمي لمسرحيته المقبلة

طرح الفنان سامح حسين البوستر الدعائي لمسرحيته المقبلة بعنوان "المتفائل"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر بدأ عرضهايوم الأثنين الموافق 15 يوليو الجاري على المسرح القومي.
يذكر أن مسرحية "المتفائل"، بطولة كل من سامح
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