كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف دسوقي لـ "الخليج 365 الفني": أنا لسه ببدأ وعندي 52 سنة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفنان شريف دسوقي، أنه لا يؤمن بمكاتب الكاستينج في مصر نظرا لطريقتهم غير الإنسانية مع المتقدمين لها وأنه ذهب مرة واحدة فقط في حياته لمثل هذه المكاتب.

وأضاف شريف، خلال ندوة "الخليج 365 الفني" قائلا: "في نوعية من الجمهور بتدخل تقولي عايز أمثل معاك وأنا لسه ببدأ وانا عندي ٥٢ سنة بقوله أخدك فين وفي نوعية موهبين بيحاولوا مع مكاتب الكاستينج الناس فاكرين إن التمثيل سهل لكن عندهم جهل بما يحدث في اللوكيشن".

يذكر أن شريف دسوقي، شارك في مسلسل "لمس اكتاف" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي بطولة عدد كبير من نجوم الفن ياسر جلال وحنان مطاوع وفتحي عبد الوهاب وعدد اخر من الفنانين.