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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبر الفنان المصري هاني شاكر، عن حزنه الشديد بعد خروج المنتخب المصري من بطولة أمم إفريقيان بعد مقابلته لمنتخب جنوب إفريقيا.
هاني شاكر، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «بعد هذا الخروج المتوقع والغير مفاجئ أقول للشعب المصري العظيم أنت تستحق منظومة رياضية أكثر احتراما لك وأكثر حرصا عليك وعلي تاريخك العظيم».
وأضاف: «أما اتحاد الكرة اتحاد المجاملات اتحاد البيزنس اتحاد المصالح فأنتم في مزبلة التاريخ ليس من الآن بل من بعد صفر كأس العالم استقيلوا يرحمكم الله».
وأعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، استقالته وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني وعلى رأسه المدرب المكسيكي، خافيير أغيري، بعد خسارة المنتخب صفر-1 على استاد القاهرة الدولي أمام نحو 75 ألف متفرج، في مواجهة جنوب إفريقيا التي سجلت هدف الفوز قبل خمس دقائق فقط من نهاية المباراة.
وقال أبو ريدة، إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني، وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل، مؤكداً أن الجهاز الفني والإداري مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.
وعلّق هاني شاكر، على قرار الاستقالة بمنشور آخر قال فيه: «إلي اتحاد الكره المصري شكرا علي الاستجابة السريعة بالاستقالة وإن كنت اعتقد أن هذه الاستقالة لن تمنع محاسبتكم والتحقيق معكم فيما اقترفتم في حق الشعب المصري العظيم من أول نكسة وصفر كأس العالم وحتى الخروج المهين في بطوله أفريقيا أمس وخاصة بعد وقوف الدولة المصرية والشعب المصري ورائكم ولكنكم خذلتمونا كالعادة خذلكم الله».
كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر: أنتم في مزبلة التاريخ.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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