عزت العلايلي لـ"العين الإخبارية": صحتي ممتازة.. وأستعد لـ"قيد عائلي 2"

أكد الممثل المصري الكبير عزت العلايلي أن حالته الصحية جيدة ونفى ما تردد عن تدهورها، موضحاً أنه يستعد لتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي".

وقال العلايلي لـ"العين الإخبارية": "لم أتعرض لأزمة صحية، دخلت المستشفى لإجراء فحوصات عادية، وحالتي الصحية ممتازة، وأستعد لتصوير، وأنتظر انتهاء المؤلف من كتابة الجزء الثاني من مسلسل قيد عائلي بشكل كامل".

وأضاف: "سعدت كثيراً بنجاح الجزء الأول من المسلسل، خاصة أنه عُرض بعيداً عن شهر رمضان، وناقش قضايا اجتماعية تمس الناس، كما تم تصوير العمل بصورة رائعة".

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وردا على سؤال حول مشروعاته السينمائية، قال العلايلي: "آخر مشاركة سينمائية كانت فيلم (تراب الماس) في 2018، وحالياً أقرأ سيناريو سينمائيا جديد، ولا أريد الاستعجال بالموافقة، خوفاً على تاريخي الفني الذي تعبت في صنعه".

وفيما يخص المسرح ورأيه في النجوم الجدد الذين خرجوا من عباءة الفنان أشرف عبدالباقي، علّق قائلاً: "المسرح في مصر يمر بأزمة كبيرة، ويجب أن تلتفت له الدولة، وتحاول النهوض به، ودعم كل الأنشطة المسرحية".

وأوضح: "المسرح الخاص يحتاج أيضاً إلى إعادة نظر من قبل القائمين عليه، فقد اكتشف أشرف عبدالباقي جيلا جيدا من الممثلين، ولكنهم يحتاجون إلى نصوص جيدة تحمل أفكاراً، وتحترم عقل المتلقي".

وأشاد العلايلي باستضافة المملكة العربية السعودية عروضا مسرحية مصرية من بينها "الملك لير" للفنان يحيى الفخراني، مؤكداً: "هذا الأمر أسعدني جداً، فالتبادل الثقافي بين الشعوب أمر ضروري ومطلوب، والجمهور السعودي يقدر الفن المصري".