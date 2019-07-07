هاني شاكر يواصل تألقه في السعودية بحفل على المسرح الروماني

أحيا الفنان الكبير هاني شاكر حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الجمعة على المسرح الروماني بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية بحضور كامل العدد للأسر من مختلف الجنسيات العربية، حمل الحفل شعار "هاني شاكر جاي على جدة" ويأتي امتدادا للنجاح الكبير والمستمر الذي حققه حفله الأول "وتر عبد الحليم".

حضر الفنان الكبير لمقر الحفل بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم وحرص على إجراء بروفة قبيل الحفل بساعات بمشاركة فرقته الموسيقية والنجم اللبناني مروان خوري الذي شاركه تقديم أغنية "مشتريكي" كدويتو ونال إعجاب الجميع.

افتتح أمير الغناء العربي حفله بأغنية "شبهك أوي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للحضور وبخاصة أبناء المملكة العربية السعودية لحفاوة الاستقبال.

كما قدم وصلة غنائية طربية من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت المزيد من التصفيق الحار وعبارات الحب منها "لسه بتسألي"، "نسيانك صعب"، "يارتني"، "ياريتك معايا"، "بعد حبك"، "وعد مني"، "بحبك أنا"، "غلطة"، أغلى بشر"، "الله حسيبي عليك"، "أمرك"، "لو بتحب"، "علي الضحكاية"، "جانا الهوى"، "سواح"، "احتياطي"، "أنا قلبي ليك"، "كل ليلة"، "لو رحت بعيد"، و"كده برضه يا قمر".

Advertisements

أقيم الحفل برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة عبد الله مخارش مشرف الفعاليات الغنائية في السعودية، والحفل من تنظيم عبد الله أبو الجدايل وعبد الله دنبر ومن الجانب المصري تامر عبد المنعم.

قد يهمك أيضًا :

- هاني شاكر يشعل ختام السهرات الرمضانية بالأردن بحضور وسفير مصر

- هاني شاكر ينشر صور خطوبة ابنه شريف على "إنستغرام"