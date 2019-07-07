شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Spider-Man: Far From Home يحصد تقييمات عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الاكشن والإثارة Spider-Man: Far From Home، فى تحقيق تقييمات عالية عبر موقع Rotten Tomatoes وصلت لـ 92% بعد طرحه بأيام قليلة بدور العرض السينمائي، بالإضافة إلى حصده 8.2 عبر IMDB.

الفيلم ينتمي لنوعية الأكشن والأبطال الخارقين ومن انتاح شركة مارفل وكانت الشركة قد ازاحت الستار عن ملامح الفيلم الجديد الذى يأتى بعنوان Spider-Man: Far From Home، بتريلر جديد كشف عن العديد من لقطات الجزء القادم من السلسلة الشهيرة.

الجزء الجديد من بطولة توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

Advertisements

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، ولكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.

Spider-Man: Far From Home، سبايدر مان، مارفل، اخبار الفن العالمى، الخليج 365 بلس، افلام يوليو