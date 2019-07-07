المذيعة شيرين عرفة تخوض تجربتها الأولى بالتمثيل فى "بلا دليل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض المذيعة شيرين عرفة تجربتها الأولى فى التمثيل من خلال مسلسل "بلا دليل" تأليف انجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى والمقرر بدء تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة للعرض فى شهر أكتوبر المقبل، حيث تقدم شيرين أحد الأدوار الهامة فى الأحداث.



شيرين عرفة

"بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وأنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، ومن المقرر أن ينضم للعمل فنانين آخرين لتقديم الأدوار الثانوية فى الأحداث.

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شيرين عرفة

شيرين عرفة هى ابنة المخرج الكبير شريف عرفة، وتشارك فى تقديم برنامج "its show time" على شاشة cbc إلى جانب مها الصغير ودينا حويدق ويركز البرنامج على صناعة الترفيه بمختلف أنواعها وأشكالها الفنية.