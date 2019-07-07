شاهد.. ليلي علوي وإيناس الدغيدي وبوسي شلبي بمهرجان موسم أصيلة الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية بوسي شلبي على نشر مشاركة نجوم مصر في مهرجان موسم أصيلة الدولي من خلال حسابها على إنستجرام، حيث نشرت بوسي مجموعة من الفيديوهات والصور للنجمة ليلي علوي والمخرجة إيناس الدغيدي خلال حضورهم فعاليات المهرجان، حيث ظهرت ليلي بفستان من اللون الأصفر والدغيدي بإطلالة من اللون الأبيض بينما حرصت بوسي شلبي على ارتداء القفطان المغربي وهو الزي التقليدي للمغرب.

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