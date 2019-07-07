شاهد.. البوستر الدعائي لمسرحية "المتفائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي الأول لمسرحيته الجديدة "المتفائل"، وعلق: "يارب، قريبا"، .

ومن المقرر عرض المسرحية على خشبة المسرح القومي بالعتبة، يوم 15 يوليو، ويشارك في بطولتها عدد من النجوم أبرزهم سامح حسين، سامي مغاوري، أحمد صيام، سهر الصايغ، أشرف عبدالغفور، وعدد من نجوم الشباب.

يذكر أن النص المسرحي مأخوذ عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، والمسرحية من إخراج إسلام إمام.