ليلى وبوسي وإيناس في حفل افتتاح مهرجان أصيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية بوسي شلبي، من حفل افتتاح مهرجان أصيلة الدولي بالمغرب. كما نشرت "ليلى" صورة أخرى تجمعهم بالوزير المغربي محمد بن عيسى، رئيس مؤسسة أصيلة. وتنطلق الدورة الـ 41 لموسم أصيلة الثقافي الدولي الشهر الجاري، بمدينة أصيلة بالمغرب.

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