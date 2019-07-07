بلقيس فتحي أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وظهرت "بلقيس" في الصور بلوك ناعم حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن بلقيس فتحي أحيت حفلا بمدينة جازان السعودية على المسرح الحضاري بمركز الأمير سلطان، الشهر الماضي.

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