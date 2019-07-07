نجوى كرم تلتقي جمهورها السوري الشهر القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي بوادي النصارة بقلعة كنعان بسوريا، الشهر القادم.

ونشرت "نجوى" البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وعلقت: "شمس الغنية نجوى كرم تستعد للقاء جمهورها في سوريا في حفل ستحييه مساء الأربعاء ١٤ آب في قلعة كنعان في وادي النصارة– المزينة".

من ناحية أخرى، تحيي نجوى كرم حفلا خيريا يوم 27 يوليو الجاري، وتوجه أرباحه لصالح إحدى الكنائس اللبنانية.

