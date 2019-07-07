سما المصري تثير غضب الجماهير في إستاد القاهرة

نشرت الفنانة سما المصري مجموعة من الصور الجديدة ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال حضورها بإستاد القاهرة استعدادا لمباراة منتخبي مصر وجنوب أفريقيا مساء اليوم السبت .
وظهرت سما المصرى وهي تحمل علم مصر، ويبدو أنها في مدرجات الدرجة الثالثة، مرتدية هوت شورت أسود وتيشرت المنتخب، يكشف عن بطنها وهو ما أثار غضب الجمهور، معلقين ” هذه الملابس لا تناسب حضور الماتش “. يٌشار إنه يلتقي في التاسعة من مساء اليوم منتخبي مصر وجنوب افريقيا في تمن نهائي أمم أفريقيا ، والفائز من المنتخبين يلتقي في نصف نهائي أمم أفريقيا الفائز من الكاميرون ونيجيريا .
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