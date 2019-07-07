أحمد عزمي لـ "الوفد": أنتظر عرض مسرحية " الملك لير" فى السعودية

ينتظر الفنان أحمد عزمي عرض مسرحية الملك لير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

و أكد الفنان أحمد عزمي في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أنه سيتم عرض المسرحية من يوم الخميس الموافق 16 حتي يوم الأحد الموافق 21 من

يوليو الجاري.

و أضاف الفنان أحمد عزمي قائلاً: أنه يستأنف عرض مسرحية الملك لير في مصر عقب عودته من المملكة العربية السعودية، على مسرح كايرو فستيفال بالتجمع الخامس.

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يذكر أن مسرحية "الملك لير" بطولة كل من يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، أيمن الشيوي، محمد فهيم، هبة مجدي، حمادة شوشة.

وأختتم الفنان أحمد عزمي كلامه متمنياً أن يكون العرض مشرفاً لمصر، و تكون المسرحية من أوائل المسرحيات التي تعرض في مكان مقدس مثل السعودية".