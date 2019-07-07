بالصور.. مى حسن تصطدم بـ محمد لطفى فى "إستدعاء ولى عمرو"

تواصل الفنانة الشابة مى حسن تصوير مشاهدها ضمن أحداث المسلسل الدرامى الجديد "إستدعاء ولى عمرو" مع المخرج أحمد البدرى .

وقالت فى تصريح خاص لــ " الوفد " ، أنها محظوظة بالتعاون مع المخرج أحمد البدرى نظراً لخبرته الكبيرة فى عالم الإخراج و حسن معاملته

لجميع فريق العمل دون تفرقه و إهتمامه بجميع تفاصيل العمل مهما كان حجمها .

و أضافت ، أنها تجسد شخصية " رغدة " و هى فتاة من طبقة عالية التى تجمعها العديد من المواقف الصدامية

المضحكة مع الفنان محمد لطفى وفقاً لأحداث العمل .

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فيلم " إستدعاء ولى عمرو "، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي ، و بقوم ببطولته حورية فرغلي، محمد عز، انتصار، صبري فواز، ندى بهجت، محمد لطفي، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثي، أماني كمال، مى حسن وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري .