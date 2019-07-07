بإطلالة أنيقة أصالة توجه رسالة لجمهورها السعودي

وجهت المطربة أصالة رسالة لجمهورها السعودي، حيث نشرت صورة إطلالتها الأنيقة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت قائلة: "كلكم بتعرفوا شغفي بالطّبيعه ، فتخيّلوا رحغنّي بحضنها ، بمكان بيشبه الخيال ، سحرتني صوره ومشتاقه شوفه ، بكلّ السّعاده والفرح رح ألتقيكم بإذن الله في الباحه بالسعوديّه
يذكر أن المطربة أصالة تستعد لإحياء حفل غنائي يوم الخميس الموافق 11 يوليو الجاري، على مسرح القرية التراثية بمدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية.
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