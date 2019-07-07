بالفيديو.. بوسي شلبي برفقة ليلى علوي و إيناس الدغيدي في مهرجان أصيلة الثقافي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورها برفقة المخرجة إيناس الدغيدي، و الفنانة ليلى علوي، في مهرجان أصيلة الثقافي، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن "مؤسسة منتدى أصيلة" تنظم موسم أصيلة الثقافي الدولي في

دورته الـ 41، وذلك من 16 يونيو إلى 12 يوليو 2019، حيث انطلقت فعالياته بالرسم على جداريات أزقة مدينة أصيلة القديمة، ويشارك فيها فنانون من المغرب وخارجه.

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