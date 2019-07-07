بالفيديو.. نوال الزغبي تروج لحفلها المقبل

روجت النجمة نوال الزغبي لحفلها الغنائي المقبل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر إحياؤه يوم السبت الموافق 27 يوليو الجاري، ضمن فعليات مهرجان عيد المغتربين، و المقام في مدينة السبت الموافق 27 يوليو الجاري، ضمن فعليات مهرجان عيد المغتربين، و المقام في مدينةضهور الشوير بلبنان. يذكر أن الفنانة نوال الزغبي طرحت مؤخراً ألبوم بعنوان "كدة bye"، كما يحتوي على 10 أغاني، أبرزهم: "مش خايفة"، "محاية"، "ميه وجع"، "آه يا سيدي". Advertisements

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