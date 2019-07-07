شاهد.. حمو بيكا يطرح أحدث مهرجاناته

طرح الفنان حمو بيكا أحدث مهرجاناته بعنوان "متعيش الدور"، عبر قناة فيجو الدخلاوي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هو منكلمات إسلام المصري، و توزيع فيجو الدخلاوي، كما يشاركه في الغناء كل من علي قدوره، و
يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخراً مهرجان بعنوان "العجاره عجارتنا"، و هو من كلمات إسلام المصري، و توزيع فيجو الدخلاوي، كما حقق نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.
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