شاهد.. حمو بيكا يطرح أحدث مهرجاناته

طرح الفنان حمو بيكا أحدث مهرجاناته بعنوان "متعيش الدور"، عبر قناة فيجو الدخلاوي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هو من

كلمات إسلام المصري، و توزيع فيجو الدخلاوي، كما يشاركه في الغناء كل من علي قدوره، وميسرة.

يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخراً مهرجان بعنوان "العجاره عجارتنا"، و هو من كلمات إسلام المصري، و توزيع فيجو الدخلاوي، كما حقق نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.