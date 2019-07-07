بالصور.. بلقيس فتحي تتألق بأحمر شفاة بنفسجي في أحدث جلسة تصوير

تألقت الفنانة بلقيس فتحي في أحدث جلسة تصوير، حيث نشرت صورة إطلالتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و خطفت من خلالها الأنظار، وذلك

بأحمر شفاة بنفسجي.

يذكر أن الفنانة بلقيس فتحي طرحت مؤخرا أغنيتها بعنوان "عريسنا"، و هي من كلمات تركي الشريف، و ألحان

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فايز السعيد، و توزيع سيروس، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".