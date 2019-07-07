تألقت الفنانة بلقيس فتحي في أحدث جلسة تصوير، حيث نشرت صورة إطلالتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و خطفت من خلالها الأنظار، وذلكبأحمر شفاة بنفسجي.
يذكر أن الفنانة بلقيس فتحي طرحت مؤخرا أغنيتها بعنوان "عريسنا"، و هي من كلمات تركي الشريف، و ألحان
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بلقيس فتحي تتألق بأحمر شفاة بنفسجي في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.