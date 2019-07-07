داليا مصطفى تكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل "حواديت الشانزليزيه"

قالت الممثلة المصرية داليا مصطفى إنها ستبدأ تصوير دورها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الثلاثاء، مشيرة إلى أن جميع أحداث العمل سيتم تصويرها في محافظتي القاهرة والفيوم فقط، ولا توجد أحداث تستوجب السفر خارج مصر.

وعن قصة العمل كشفت داليا مصطفى لـ"العين الإخبارية": "المسلسل تدور أحداثه قبل ثورة 1952، ويرصد حال كل الطبقات الاجتماعية في مصر بتلك الفترة، ويقترب من حال الأثرياء والفقراء والعمال، والعوالم التي كانت تغني وترقص في المناسبات".

وحول الأسباب التي دفعتها للمشاركة في المسلسل، قالت داليا: "العمل مكتوب بشكل رائع، ويرصد تفاصيل مهمة جداً، ويقترب من مرحلة حرجة جداً في تاريخ مصر".





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وأضافت: "تحمست للعمل بسبب الشخصية التي رُشحت لتجسيدها، حيث أجسد شخصية (قسمت)، وهي امرأة رقيقة جداً، تتزوج من شخص تحبه وهو (رياض)، ويجسد شخصيته إياد نصار، وتنتمي لأسرة ثرية، فوالدها باشا له مكانة كبيرة، ويحرمها القدر من نعمة الإنجاب، لذا تعيش في مأزق نفسي صعب".

وتابعت: "يبدأ العمل بمقتل زوجي، وبعد ذلك ترصد أحداث المسلسل الظروف والملابسات التي دفعت إلى جريمة القتل".

وأشادت داليا مصطفى بالسيناريو قائلة إنه مكتوب بدقة شديدة وبشكل رائع، متوقعة أن يحقق العمل نجاحاً كبير جداً.





وعن موعد عرض "حواديت الشانزليزيه"، قالت داليا مصطفى إنه سيعرض بعيداً عن موسم رمضان الدرامي، وإن هذا الأمر أسعدها جداً، لأن كثرة الأعمال التي تعرض في رمضان تظلم أعمالاً مهمة، لذا تشعر بأن مشاهدة "حواديت الشانزليزيه" ستكون مرتفعة، وهذا سيصب في صالح صناع العمل والمشاهد أيضاً.

ويقوم ببطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه إلى جوار داليا مصطفى وإياد نصار كل من إنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، والمسلسل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.