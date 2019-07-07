نجم ريال مدريد يتغلّب على الاضطرابات ويتزوّج حبيبة طفولته في حفل سرّي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهى النجم الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، سلسلة الاضطرابات التي أصابت علاقته بحبيبة طفولته، وتزوجها في حفل سري، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت الصحيفة أن المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا ربط العقدة أمام مجموعة من الأصدقاء المقرّبين، وكان الحفل خاصًا جدًا، وتم إخبار الضيوف بالموقع قبل 24 ساعة فقط وكان عليهم تسليم هواتفهم المحمولة إلى حراس الأمن.

وكان الزوجان يُخطّطان في الأصل لمناسبة فخمة مليئة بالنجوم في قلعة إيطالية خلابة وكان يخطط أن تُحيي بيونسيه زفافهما، إلا أنه في النهاية أُقيم بجزيرة تاجوماجو الإسبانية قبالة جزيرة إيبيزا.

العروس إيما ريس جونز، كانت قد عاشت معظم فترات حياتها مع جديها، حيث تم سجن والدها بتهمة الاحتيال لمدة 6 سنوات.

وتجاهل غاريث دعوة جدّي عروسه، جون وإيفا ماكموري، للحفل، حيث غابا عن قائمة الضيوف البالغة 60 شخصًا، وسمع جدّا ريس جونز فقط عن الزفاف بعد 10 أيام من الحفل.

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ويأتي ذلك وسط مزاعم بأن اللاعب الدولي الويلزي يحاول إبعاد أقارب زوجته عن حياته بعد موجة من الاضطرابات العائلية التي أجبرت الزوجين العام الماضي على تأجيل زواجهما.

ومن جانبه، قال ماكموري، مصمم متقاعد: "أنا مخدوع تمامًا، لا أستطيع تصديق ما فعلوه، كنا نعلم أن حفل الزفاف قريب وبطبيعة الحال كنا ننتظر دعوة".

وأردف: "ساعدنا في تربيو إيما - كنت مثل أب لها عندما كان والدها في السجن".